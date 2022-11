The Sandman rinnovato per una seconda stagione da Netflix!

The Sandman

È fatta: Netflix ha finalmente rinnovato The Sandman per una seconda stagione.

Lanciata all’inizio di agosto sulla piattaforma, la serie basata sull’opera di Neil Gaiman è stata vista per circa 70 milioni di ore nella prima settimana, salendo a 127.5 milioni di ore nella seconda settimana, scendendo poi a 77.2 milioni nella terza e a 53.8 milioni nella quarta settimana. Netflix ha anche condiviso un episodio aggiuntivo a sorpresa, che ha contribuito ad aumentare il volume della conversazione intorno alla serie.

La notizia del rinnovo era molto atteso, dopo che per settimane si è parlato da un lato di una probabile prosecuzione, visti gli ottimi ascolti, e dall’altro di una possibile cancellazione visto il ritardo nell’annuncio. Ieri poi è stato pubblicato accidentalmente su Netflix l’annuncio del rinnovo, con scritto “il Sogno continua. The Sandman tornerà con nuovi episodi basati su diversi volumi della graphic novel di Neil Gaiman che esploreranno altre storie”. Deadline ha poi confermato l’annuncio.

A produrre la serie accanto a Gaiman anche David S. Goyer e Allan Heinberg.

Trovate tutte le notizie su The Sandman nella nostra scheda.