La nostra recensione di The Sandman, la cui stagione 1 è disponibile da oggi su Netflix

Che Sandman sia una delle saghe a fumetti più importanti della storia non è un segreto per nessuno. L’opera scritta da Neil Gaiman tra il 1988 e il 1996 rielabora il personaggio della Golden Age della DC Comics e gli dona nuova linfa vitale. Un risultato che permette ai 75 episodi a fumetti di conquistare pubblico e critica di tutto il mondo, avvicinandosi a pietre miliari come Watchmen o V per Vendetta.

Capirete quindi la diffidenza dei fan di tutto il mondo quando Netflix decise di lavorare a una trasposizione seriale. Una diffidenza costruita sulla paura di vedere tematiche importanti e personaggi ben caratterizzati trattati in modo blando e superficiale. Una paura legittima, vista l’importanza del materiale originale.

Negli ultimi giorni abbiamo avuto occasione di vedere in anteprima i dieci episodi di questa prima stagione di The Sandman e siamo finalmente pronti per parlarvene. Se siete inter...