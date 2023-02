The Last of Us

Super Mario Bros. incontra The Last of Us nel prossimo grande franchise targato HBO messo in piedi dal team del Saturday Night Live. Si tratta di una versione dark e macabra di Super Mario con la star di The Last of Us Pedro Pascal.

L’attore è attualmente coinvolto in uno dei più grandi franchise televisivi del momento, in quanto protagonista del più recente successo HBO, The Last of Us, che ha suscitato le lodi dei fan dei videogiochi fin dal primo momento per l’ottima trasposizione del gioco originale sullo schermo. Dopo questo grande obiettivo raggiunto, in molti si stanno chiedendo quale sarà il prossimo videogioco a ricevere una trasposizione meritevole come questa. Il Saturday Night Live ha risposto in modo preciso, mettendo in piedi una rivisitazione in chiave dark del franchise di Super Mario Bros., ispirata al mondo di The Last of Us, con Pascal per l’appunto nel ruolo di Mario. Potete vedere lo spettacolare trailer qui sotto:

Riguardo a The Last of Us, Pascal ha messo a paragone le condizioni di ripresa della sua nuova serie di successo con quelle di un’altra serie di successo, The White Lotus. Aggiunge: “Ho passato l’ultimo anno a girare uno show chiamato The Last of Us su HBO. Per alcune serie della HBO si gira in un resort italiano a cinque stelle circondato da belle persone, ma io ho detto: “No, è troppo facile. Voglio girare in una gelida foresta canadese con un tizio la cui testa sembra una verruca genitale”. Potete guardare il monologo completo qui sotto:

Pedro Pascal's monologue! pic.twitter.com/vaOzHL3zuO — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) February 5, 2023

Fonte: YouTube