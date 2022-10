Sausage Party: Foodtopia, in arrivo la serie animata su Prime Video

Sausage Party diventa una serie tv: è lo stesso Seth Rogen ad annunciare la produzione di Sausage Party: Foodtopia, una serie animata basata sull’irriverente commedia del 2016.

I membri del cast vocale originale ci saranno tutti: assieme a Rogen, anche Kristen Wiig, Michael Cera, David Krumholtz ed Edward Norton, cui si aggiungeranno Will Forte, Sam Richardson, Natasha Rothwell e Yassir Lester. La prima stagione, composta da otto episodi, è attualmente in produzione e andrà in onda su Prime Video nel 2024.

“Il cinema è sempre stata una forma d’arte superiore rispetto alla televisione, e abbiamo umilmente raggiunto la vetta più alta di ciò che può essere raggiunto con quel mezzo con la nostra incredibile opera Sausage Party,” hanno commentato Rogen ed Evan Goldberg. “Ma ora che il cinema è completamente morto e la televisione regnerà per sempre sull’intrattenimento, abbiamo deciso di proseguire le epiche avventure della nostra truppa culinaria nel capolavoro televisivo che presto diventerà leggendario Sausage Party: Foodtopia. Ha tutto il cuore, il doppio delle battute e il triplo del sesso tra alimenti del film. In altre parole, è tutto ciò di cui ha bisogno il mondo in questo momento”.

Alla produzione ci saranno Point Grey di Rogen/Goldberg, Annapurna Television e Sony Pictures Television.

Alla regia tornerà Conrad Vernon, già regista del film.

In 2024…The SAUSAGE PARTY continues!!!!!!!!! pic.twitter.com/wZCNnGUGgg — Seth Rogen (@Sethrogen) October 26, 2022

