Nella première della stagione 2 di Schmigadoon! l’attrice Dove Cameron ha un momento in stile Cabaret che l’ha messa alla prova.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nell’episodio intitolato Kaput l’attrice, che nella prima stagione aveva interpretato Betty (personaggio ispirato a Oklahoma!), interpreta Jenny Banks, un insieme di Sally Bowles di Cabaret e Velma Kelly di Chicago.

Dove ha quindi dovuto interpretare un elaborato numero musicale in cui canta e balla, dovendo inoltre seguire una coreografia che prevede anche l’uso di una sedia.

Cameron ha ammesso a TVLine:

Ero terrorizzata. Ero realmente, davvero terrorizzata… Storicamente non sono una ballerina. Mi so muovere. Posso stare al passo, realizzare numeri in gruppo.