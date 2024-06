Bryan Lee O’Malley e Ben David Grabinski, showrunner di Scott Pilgrim: la serie, hanno rivelato i motivi dietro la scelta di cambiare la storia rispetto al fumetto.

In una lunga intervista con Deadline, i due hanno spiegato che inizialmente la serie era un adattamento fedele, ma O’Malley non era abbastanza convinto, Grabinski ha aggiunto:

L’intenzione di tutti era quella di fare un adattamento diretto dei libri. Bryan conviveva con quella storia da 20 anni, e c’erano già stati un film e un videogioco, e penso che pensasse che non fosse creativamente entusiasmante passare diversi anni a rifare la stessa storia. Ma eravamo entrambi grandi fan di Science Saru, quindi l’idea di lavorare con loro era un sogno, e ho suggerito alcuni modi davvero fuori dagli schemi per reinventare la storia.

Grabinski ha continuando spiegando il perché Ramona è la protagonista:

Beh, io e Bryan stavamo giusto discutendo di quanto sarebbe bello se ci fosse un modo per raccontare la storia, ma dandole più spazio, e l’intero concetto dello show è stato progettato al contrario per farlo. Volevamo creare una premessa emozionante e sorprendente che fosse coerente con i colpi di scena del mondo di Bryan, ma che la mettesse maggiormente al posto di guida.

O’Malley ha spiegato che è stata inoltre un’occasione per raccontare altre storie che non avevano tempo nel fumetto di Scott Pilgrim:

Sì, ho potuto parlare sia di Roxy che dei gemelli. So che avevo più retroscena in cui volevo immergermi e che abbiamo potuto esplorare nello show, il che è stato davvero bello. E poi quando stavo scrivendo per la prima volta Lucas Lee, era il 2005 e non ero mai stato a Hollywood. Non conoscevo nessun attore e ora sono molto più consapevole di quel regno. E poi ovviamente, essendo BenDavid un regista, sa tutto di queste cose. È un grande nerd del cinema. Quindi è stato davvero divertente rientrare in quel personaggio e dargli quel livello aggiuntivo.