Scream è attualmente protagonista nelle sale cinematografiche con il sesto capitolo della saga, ma in futuro potrebbe tornare in tv con una nuova serie.

Il produttore William Sherak, parlando della possibilità di girare un altro show, ha dichiarato a Deadline:

Penso che quello che Kevin [Williamson] e Wes [Craven] hanno creato con Ghostface, perché chiunque può indossare la maschera, ti dia la possibilità di avere storie illimitate, giusto? Non stai cercando di capire come mantenere in vita un personaggio specifico. Si tratta sempre di qualcuno di nuovo, quindi puoi continuare ad andare avanti. Ci piacerebbe farlo se ce lo lasciassero fare.