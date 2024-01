Uscita nel 2015 su Fox, Scream Queens vedeva al timone lo stesso team creativo di Glee composto da Ryan Murphy e Brad Falchuk. La serie horror-comica però non è durata molto, chiudendo i battenti dopo solo due stagioni.

Racconta Falchuk a The Hollywood Reporter proposito del fallimento della serie:

Non funzionava. Le persone non la guardavano. Ma io non mi sono mai divertito tanto. Fox forse non era il posto giusto e penso che fosse un po’ avanti sui tempi. Probabilmente avrebbe funzionato meglio su una piattaforma streaming. Ci concentravamo sul narcisismo – è di questo che parla lo spettacolo – e, qualche anno dopo, le persone lo avrebbero riconosciuto un po’ di più. È stato difficile perché gli spettatori dicevano: ‘Perché tutte queste persone sono così terribili?’ Erano tutte terribili! Era quello che cercavamo di dire.