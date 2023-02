La cerimonia di premiazione dei SAG Awards 2023 ha regalato ai fan di Scrubs una piccola reunion tra Christa Miller e Brendan Fraser.

L’interprete di Jordan nella popolare serie ha infatti condiviso una foto con l’amico e collega, vincitore poche ore fa del premio come Miglior Attore Protagonista grazie alla sua interpretazione in The Whale.

Christa, in Scrubs, era l’ex moglie del dottor Cox, mentre Brendan aveva la parte di Benji, la sorella di Jordan e miglior amico del medico. L’uomo lavora in un cantiere ed entra in scena in un episodio della prima stagione dopo essersi infortunato a una mano. Il personaggio scopre di avere una leucemia e ricompare brevemente nella terza stagione, venendo poi ricoverato al Sacro Cuore, dove perde la vita per un arresto cardiaco come conseguenza della sua malattia.

Che ne pensate delle foto della reunion di Scrubs tra Christa Miller e Brendan Fraser? Vi piacevano i loro personaggi nella serie?

Fonte: Instagram