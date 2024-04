Christa Miller ha condiviso una foto che ritrae una piccola reunion della serie Scrubs.

L’interprete di Jordan Sullivan ha infatti condiviso su Instagram uno scatto che la ritrae accanto a Sarah Chalke, John C. McGinley e Zach Braff, che nello show avevano rispettivamente il ruolo di Elliot Reid, Perry Cox e J.D..

L’attrice ha dichiarato che la foto, in cui appare anche la conduttrice televisiva Amanda Kloots, è stata realizzata dopo un pizza party improvvisato.

Online si sono così scatenati i commenti dei fan che sperano la serie ritorni, in qualche modo, sugli schermi televisivi.

Miller, intervistata alcuni mesi fa da The Hollywood Reporter, aveva dichiarato:

Tutti noi di Scrubs imploriamo Bill Lawrence per il film di Scrubs. E riporteremo in vita Brendan Fraser. Tutti noi vogliamo realizzare il film di Scrubs. Lo spero. Torturiamo Bill.

Christa aveva aggiunto:

Questi ragazzi sono i miei amici più cari, quindi ogni sera in cui vediamo Bill, al bar di sera, ne parliamo. E Bill dice: ‘Possiamo avere un momento in cui non ne parliamo?’. E rispondiamo: ‘No’. Penso che potrebbe farlo, è che attualmente è così impegnato.