Ospite del podcast di Ina Garten, Julia Louis-Dreyfus ha raccontato un divertente aneddoto sulla sua vita privata. L’attrice, prima di diventare protagonista di Veep, ha interpretato Elaine nella sitcom Seinfeld e proprio per questo personaggio è stata riconosciuta in un momento molto particolare. Ecco quale:

Stavo partorendo e, quando sei in travaglio, ti mettono quel monitor intorno alla pancia. Ero in bagno, ero nuda e avevo quel coso intorno alla pancia, ed ero enorme, tra l’altro. Ho preso circa 15 chili quando ero incinta. Ero lì in piedi, mi si sono rotte le acque e all’improvviso è entrata un’infermiera nella stanza e io ho detto: “Mi si sono rotte le acque!” . Vi ricordo che ero nuda. E lei: “Elaine!“. È stato così terribile. Non è folle?

Louis-Dreyfus ha interpretato Elaine per tutte le nove stagioni di Seinfeld. Il suo personaggio è la migliore amica del suo ex fidanzato Jerry Seinfeld. La serie è andata in onda originariamente dal 1989 al 1998 sulla NBC ed è attualmente disponibile su Netflix.

FONTE: Spotify