Oggi sono le Nozze Rosse alla WBTV/The CW. Ho molto da dire, ma non oggi. Tanta gratitudine per i fan e il cast e la troupe nei prossimi tweet. Ma oggi, piangiamo.

Ieri è stato il giovedì nero delle cancellazioni, in particolare per(che ha già “sofferto” la cancellazione di serie di Berlanti come Batwoman Legends of Tomorrow e che si ipotizza stia facendo “pulizia” in vista di una vendita del canale). Sono infatti numerose le serie tv cancellate nelle ultime ore, in vista degli upfront che si terranno nei prossimi giorni. Una delle produttrici più “colpite” è senza dubbio Julie Plec, visto che nel giro di poche ore ha perso tre show prodotti da WBTV:(entrambi su The CW) e(su NBC). La Plec ha scritto su Twitter

Ricordiamo che la Plec comunque non rimarrà con le mani in mano: sta lavorando a Vampire Academy e Dead Day per Peacock, oltre a serie come The Girls on the Bus (HBO Max) e Confessions (Netflix).

Ma andiamo con ordine su tutte le cancellazioni:

Dynasty cancellato

Dynasty non tornerà per una sesta stagione: il reboot della soap opera degli anni ottanta si concluderà con la quinta stagione. Gli ascolti della serie non stavano andando particolarmente bene, e l’unico motivo per cui era stata rinnovata finora era relativo al grande successo su Netflix: lo streamer paga infatti fior di diritti a CBS Studios per la distribuzione globale.

Legacies cancellato

Lo spin-off di The Originals non tornerà per una quinta stagione: la serie prodotta da WBTV e CBS Studios si concluderà con la quarta stagione. La cancellazione era prevista, anche se non certa. Il finale, che andrà in onda il 16 giugno, sarà un finale di serie.

In the Dark cancellato

La serie In the Dark si concluderà con la quarta stagione, che farà il suo debutto su The CW il 6 giugno. Prodotta da WBTV e The CW, assieme alla Red Hour Films di Ben Stiller, la serie era in forse anche se lo streaming le aveva dato una certa spinta.

Roswell New Mexico cancellato

The CW ha cancellato Roswell, New Mexico: la quarta stagione, che andrà in onda a partire dal 6 giugno, sarà l’ultima. Reboot di Roswell, la serie è ispirata ai romanzi Roswell High di Melinda Metz.

Charmed cancellato

Anche Charmed è stato cancellato da The CW. Il reboot di Streghe, prodotto da CBS Television Studios e Propagate Content, aveva già subito una serie di cambiamenti nel corso delle quattro stagioni, con la sostituzione degli showrunner tra la prima e la seconda stagione, e poi tra la terza e la quarta. Inoltre, Lucy Barrett ha sostituito Madeleine Mantock nel cast.

Naomi cancellato

Naomi, serie supereroistica ideata da Ava DuVernay il cui doppio finale è appena andato in onda su The CW, è stato cancellato dopo una sola stagione. WBTV e Array Filmworks stanno puntando ad altri network o streamer per proseguire il racconto delle avventure dell’eroina DC interpretata da Kaci Walfall. La serie era stata apprezzata dalla critica ma non ha mai generato ascolti significativi.

Good Sam cancellato

Good Sam, medical drama con Sophia Bush e Jason Isaacs, è andato in onda il 5 gennaio sulla CBS ma non ha mai convinto negli ascolti: la cancellazione, dopo una sola stagione, era prevista.

How We Roll cancellato

How We Roll, comedy sul bowling con Pete Holmes, è stata cancellata dalla CBS dopo solo una stagione. La sitcom multicamera ha fatto il suo debutto il 31 marzo: dopo un buon lancio, gli ascolti sono calati. La prima stagione è durata 11 episodi.

United States of Al

United States of Al è stato cancellato dalla CBS dopo due stagioni: la serie prodotta da Chuck Lorre non tornerà quindi per una terza stagione. La serie era già in forse l’anno scorso, ma è stata rinnovata sulla fiducia. Il finale della sitcom andrà in onda il 19 maggio: è la prima volta che una serie comedy di Lorre viene cancellata così in fretta dalla CBS in 30 anni.

B Positive cancellato

La CBS ha cancellato B Positive, la comedy prodotta da Chuck Lorre che si concluderà definitivamente con il finale della seconda stagione andata in onda il 10 marzo. Il rinnovo era fortemente in dubbio dopo gli ascolti non entusiasmanti, ma Lorre aveva già dei piani per la terza stagione.

The Endgame cancellato

La NBC ha cancellato The Endgame: la serie con Morena Baccarin nei panni di un genio del crimine si fermerà alla prima stagione.

Mr. Mayor cancellato

La NBC ha cancellato Mr. Mayor: la serie con Ted Danson nei panni di un uomo d’affari in pensione che diventa sindaco di Los Angeles non tornerà per una terza stagione dopo gli ascolti deludenti della seconda.

Kenan cancellato

La NBC ha cancellato anche Kenan: la comedy guidata da Kenan Thompson si fermerà con la seconda stagione.

Dollface cancellato

Anche Dollface è stato cancellato, l’annuncio è arrivato un paio di giorni fa. La serie con Kat Dennings ha fatto il suo debutto nel 2019, e la realizzazione della seconda stagione è stata rallentata notevolmente dalla pandemia. Hulu ha scelto quindi di non rinnovarla.