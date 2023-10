La stagione 4 di Sex Education ha ottenuto i migliori dati di visualizzazioni del 2023 in streaming nel Regno Unito per quanto riguarda il debutto e il ritorno di una serie.

La première dell’ultimo capitolo della storia è stata infatti vista da 2,75 milioni di spettatori nella settimana del 24 settembre. La seconda puntata della stagione ha invece raggiunto quota 2,4 milioni.

Nel panorama dei progetti distribuiti in streaming nel territorio britannico, Sex Education ha superato At Home With The Furys, la docuserie sul pugile Tyson Fury, che ad agosto aveva debuttato con 2,6 milioni di spettatori.

Lo show Netflix ha come protagonisti Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa ed Emma Mackey. Secondo i dati della piattaforma di streaming, l’ultima stagione ha ottenuo 25,4 milioni di visualizzazioni fino a questo momento.

Che ne pensate dei dati di ascolto ottenuti da Sex Education nel Regno Unito?

Fonte: Deadline

