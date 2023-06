Ncuti Gatwa ha parlato di Sex Education spiegando che alcune delle sue battute improvvisate sul set non erano state capite da alcuni produttori, sostenendo che il motivo fosse che non erano comprensibili per le persone bianche.

L’interprete di Eric, intervistato da Vogue, ha raccontato:

Ci sono stati dei produttori che sono venuti da me e hanno detto: ‘Questa battuta che hai improvvisato, non penso che le persone bianche la capiranno’. E io ho reagito dichiarando: ‘Non è stata detta perché le persone bianche la capiscano. Ci sono così tante persone bianche in questo show che le persone bianche capiscono, ma voglio che anche questo altro gruppo di persone capiscano Eric. Ed è quello che volete anche voi’. E l’hanno capito. Stavamo costantemente imparando facendo quel lavoro.

Gatwa ha aggiunto:

Quando lo show ha debuttato, stavo vivendo a Tottenham e la quantità di persone del quartiere che sono venute da me e hanno detto: ‘Oi, ti voglio bene Eric!’. Ho pensato: ‘Wow’. Mi allenavo in una palestra con molti ex criminali e bodybuilder e questi ragazzi venivano da me dicendo: ‘Eric è il mio personaggio preferito’ o ‘Sei il personaggio preferito della mia fidanzata’. La mia reazione era ‘Non mentire!’ Era così fantastico perché potevo vedere il modo in cui lo show apriva la mente delle persone.

L’attore non ha condiviso molti dettagli sulla prossima stagione di Sex Education, ma ha spiegato:

Le cose vengono concluse. E c’è stata questa scena per cui ho combattuto e sono riuscito a far inserire, ed è stato grandioso. L’ho scritta insieme ad Aimee Lee Wood, l’abbiamo modificata fino alle 3 di mattina del giorno prima. Non avevo mai scritto niente per Eric di così grande, ed era una scena che significava molto per me per quanto riguarda il percorso di Eric e i suoi rapporti. sembrava davvero necessaria.

Che ne pensate delle battute che Ncuti Gatwa ha aggiunto in Sex Education e considerate non comprensibili dalle persone bianche?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Vogue

I film e le serie imperdibili