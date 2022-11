Sex Education: un dolce incontro nelle foto sul set della stagione 4

Le riprese della stagione 4 di Sex Education sono al momento in corso e Ncuti Gatwa ha condiviso alcune foto dal set.

L’attore, che vi ricordiamo sarà anche il nuovo Dottore in Doctor Who, ha pubblicato una ricca galleria con i suoi colleghi, in cui il gruppo di Sex Education si diverte tra una ripresa e l’altra. Nella prima, per esempio, condivide un drink con Asa Butterfield (Otis). Potete vedere le foto qui sotto:

Tra i nuovi arrivi nel cast ci sono Thaddea Graham (Doctor Who), Marie Reuther (Kamikaze), Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James e Imani Yahshua.

Le riprese sono in corso in Galles e tra i ritorni nel cast ci sono Asa Butterfield (Otis), Gillian Anderson (Jean), Ncuti Gatwa (Eric), Aimee-Lou Wood (Aimee), Emma Mackey (Maeve), Connor Swindells (Adam), Kedar Williams-Stirling (Jackson), Mimi Keene (Ruby), George Robinson (Isaac), Chinenye Ezeudu (Vivienne), Dua Saleh (Cal), Alistair Petrie (Michael) e Samantha Spiro (Maureen).

