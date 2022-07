In Italia va in onda in anteprima pay sui canali Mediaset Premium dal 10 ottobre 2011, e in chiaro sulle reti Mediaset dal 27 maggio 2013.

In Shameless, andata in onda dal 2011 al 2012 per un totale di 134 episodi, Jeremy Allen White interpreta Philip “Lip” Gallagher, uno dei sei figli di Frank (William H. Macy). In un’intervista con GQ, l’attore ha raccontato come ha significato per lui lavorare dieci anni alla serie:

Amo moltissimo Shameless. Amo tutti quelli che ne hanno fatto parte e l’esperienza è stata incredibile. Ma non sono sicuro che gli show siano fatti per durare così a lungo… C’è stato un periodo in cui ho smesso di sentirmi un attore e ho iniziato a pensare di essere qui solo per fare questo show. Prenderne parte è stata un’esperienza sconvolgente. Quando stava per finire, mi chiedevo: forse esisto solo in questo show. Che altro c’è? Sono un attore? Avevo sicuramente molti dubbi mentre finivo Shameless.

Dopo Shameless, Allen White è ora il protagonista della serie FX The Bear, nei panni di uno chef che prende le redini di un ristorante dopo la morte del fratello. Un personaggio, che, come ragazzo talentuoso nella disfunzionale Chiacago, sembra avere molti punti di contatto con Lip Gallagher; l’attore però dichiara di non aver lasciato che questo gli impedisse di accettare il ruolo:

Credo di essermi preoccupato troppo di quello che gli altri avrebbero potuto pensare, [ma] sapevo anche che se avessi detto di no, chiunque avesse finito per farlo e l’avrei odiato per sempre. Quindi c’era anche un po’ di dispetto in questo.

Andata in onda originariamente sul canale Showtime, Shameless racconta dei Gallagher, una disastrata e povera famiglia composta dal padre alcolizzato/drogato Frank e dai sei figli, molto distante dall’idea tradizionale di nucleo familiare. Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

