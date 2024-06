Deadlina riporta in esclusiva che Shawn Ryan, creatore della serie più vista nel 2023 su Netflix, The Night Agent, ha siglato un accordo di quattro anni con il colosso dello streaming.

Il produttore e creatore di serie ha siglato un accordo con la compagnia dopo esser stato corteggiato da Sony Pictures TV, NBCUniversal e Warner Bros. TV. Il contratto con Netflix avrà inizio una volta scaduto l’attuale accordo con Sony TV a ottobre.

Siglato l’accordo con Ryan, Netflix intende procedere con l’apertura di un tavolo degli sceneggiatori per la terza stagione di The Night Agent: la seconda stagione è in produzione, ma a quanto pare lo streamer vuole portarsi avanti in attesa del via libera definitivo.

L’intento del colosso è di dare ancora più vigore al franchise con dei potenziali spin-off di cui si vocifera già da un anno.

L’accordo di Ryan, che dovrebbe aggirarsi attorno a una cifra a sette zeri, è stato descritto come “piuttosto notevole” alla luce dell’attuale panorama economico.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

