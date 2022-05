, la nuova serie Marvel con star Tatiana Maslany, sembra stia affrontando qualche problema.Jeff Sneider di The Ankler aveva dichiarato che a livello produttivo sembra non stia andando tutto liscio, dichiarando “Ho sentito che le cose non vanno bene dietro le quinte”, sottolineando che questo avrebbe causato il ritardo nella sua distribuzione sugli schermi.Matthew Belloni, co-fondatore di Puck e redattore di The Hollywood Reporter, sembra ora aver confermato la situazione dichiarando in modo esplicito “è un casino”.

Mark Ruffalo, inoltre, sembra abbia un ruolo molto limitato nella serie, tuttavia il reporter sostiene che l’attore verrà coinvolto nella promozione dello show per provare ad aumentare l’interesse nei confronti del progetto.

Le serie Marvel avrebbero infatti qualche difficoltà nell’attirare gli spettatori quando non coinvolgono nella storia personaggi già conosciuti e apprezzati. Belloni ha riportato i dati delle visualizzazioni della prima settimana di presenza degli show in catalogo Hawkeye (14.2 milioni), Loki (12.2 milioni), The Falcon and the Winter Soldier (8.3 milioni), WandaVision (7.2 milioni), e Moon Knight (7 milioni). Il giornalista ha sottolineato:

Moon Knight ha generato circa la metà degli spettatori iniziali di Hawkeye e molti fan sembrano averlo disprezzato moltissimo. Ho recentemente parlato della possibilità che Marvel abbia un problema creativo nel mio podcast, The Town, ma anche da un punto di vista strettamente legato agli affari, la Marvel ha bisogno di capire come generare un interesse al livello degli Avengers quando non le serie non coinvolgono quei personaggi. Ho sentito che She-Hulk, che arriverà prossimamente, sembra sia un casino (anche con Mark Ruffalo in un piccolo ruolo), e Ms. Marvel è un altro grande test per i fan. Nessuno sta dicendo che i progetti televisivi della Marvel siano in pericolo, ma è qualcosa da tenere d’occhio.

La serie sembra possa debuttare il 17 agosto, come emerso dal sito britannico di Disney+.

Nel cast ci sono anche Tim Roth, Ginger Gonzaga, Renée Elise Goldsberry, Jameela Jamil, Anais Almonte, e Josh Segarra.

Che ne pensate? She-Hulk sta affrontando qualche problema dietro le quinte?

