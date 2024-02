Cosmo Jarvis, tra i protagonisti di Shōgun, ha spiegato come la barriera linguistica tra il cast abbia aiutato la chimica sul set.

Durante una recente intervista con Comic Book, Cosmo Jarvis e Hiroyuki Sanada hanno proprio parlato della barriera linguistica:

All’inizio, abbiamo trovato la barriera linguistica una buona cosa da sfruttare a vantaggio delle scene perché aveva senso che fosse applicabile alle scene perché era quello che richiedevano. Quindi c’era molto da fare semplicemente comunicando senza usare la lingua, il che è stato molto utile.

Tra i protagonisti troviamo Hiroyuki Sanada, Anna Sawai e Cosmo Jarvis oltre che Tadanobu Asano, Fumi Nikaido, Tokuma Nishioka, Takehiro Hira, Ako, Shinnosuke Abe, Yasunari Takeshima, Hiroto Kanai, Toshi Toda, Hiro Kanagawa, Nestor Carbonell, Yuki Kura, Tommy Bastow, Moeka Hoshi, Yoriko Doguchi e Yuka Kouri. La storia sarà affrontata sia dal punto di vista occidentale che giapponese.

Jonathan van Tulleken (Reprisal) dirigerà i primi due episodi (di dieci totali) e la produzione è al momento in corso a Vancouver. Anna Sawai interpreterà Lady Mariko, una donna dotata di grandi abilità ma che si vergogna della propria famiglia.

Scritto da Justin Marks e Rachel Kondo, Shogun è ambientato nel Giappone feudale. La storia racconta l’incontro e lo scontro tra due uomini ambiziosi provenienti da mondi diversi e una misteriosa donna samurai: si tratta di John Blackthorne (Jarvis), un marinaio inglese che corre dei rischi e che finisce per naufragare in Giappone, una terra la cui cultura sconosciuta alla fine lo ridefinirà; Lord Toranaga (Sanada) è un daimyo astuto e potente, in contrasto con i suoi pericolosi rivali politici. Infine c’è Lady Mariko, una donna con grandi abilità ma legami familiari disonorevoli che deve dimostrare il suo valore e la sua fedeltà.

Shōgun debutterà coi primi due episodi la prossima settimana, il 27 febbraio, su Disney+.

