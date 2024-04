Lo sceneggiatore e produttore esecutivo di Shōgun, Caillin Puente, ha raccontato in un’intervista alcuni retroscena del personaggio di Ochiba, il cui ruolo e disegno politico emerge prepotentemente nel sesto episodio della serie. Si è concentrato, tra le altre cose, sul rapporto tra Ochiba e Mariko.

Penso che sia davvero utile in questo episodio che incontriamo Ochiba e Mariko quando sono bambine e vediamo questa evoluzione del suo personaggio insieme a Mariko. Perché in qualche modo la teniamo a distanza rispetto a tutto quello che conosciamo dell’interiorità di Mariko. E con Ochiba, penso che questo ci aiuti davvero a capire la maschera che ha creato, che ha dovuto creare a causa della posizione in cui si trova derivante dal fatto che suo padre è questo signore della guerra controverso e molto violento, e a causa di tutte le persone che cercano di controllarla. Non sempre abbiamo accesso alle sue intenzioni. E vediamo solo questa facciata meticolosamente costruita che ha lavorato duramente per mettere in atto per mantenere un certo controllo e potere nella sua vita.

Continua:

Penso che poter vedere quell’evoluzione, anche se non stiamo vedendo tutto, non sappiamo ancora pienamente cosa ci sia dietro, penso che sia davvero importante per capirla, per capire che tanto del suo sforzo sta andando in questa facciata.

Conclude:

Ma penso che in qualche modo sottovalutiamo alcune delle donne in questo periodo. E lei è un esempio davvero interessante di qualcuno che storicamente e nello spettacolo ha avuto un’influenza politica molto significativa. È probabilmente la donna più potente in Giappone in questo momento.

Ochiba, interpretata nella serie da Fumi Nikaidō, è la madre dell’Erede, desiderosa di sconfiggere Toranga e la minaccia che esercita sul futuro del figlio.

Shōgun, disponibile su Disney+, è tratto dal romanzo omonimo di James Clavell. Ambientato nel Giappone feudale, racconta l’arrivo di uno straniero, un pilota inglese, nel bel mezzo di uno scontro tra grandi Lord per il potere. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: FX Networks

