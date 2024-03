Anna Sawai è una delle protagoniste dalla nuova serie prodotta da FX Shōgun, basata sul romanzo omonimo di James Clavell. L’attrice interpreta Lady Mariko, donna aristocratica nel Giappone feudale.

In un’intervista con The Hollywood Reporter Sawai racconta cosa l’ha attratta del suo personaggio.

Innanzitutto, mi è piaciuto che lei non sia solo un personaggio secondario – non è solo l’interesse amoroso. Diventa un interesse amoroso, ma questo non è affatto tutto ciò che è o lo scopo del suo personaggio. Ha un obiettivo più grande. Come persona giapponese che guarda progetti occidentali, spesso non ho sentito di essere vista. I personaggi erano di solito molto piatti. Ma con Mariko, si vedevano tutte le lotte e l’impatto culturale unico che la società giapponese ha sulle donne. Questo è stato il motivo principale per cui volevo interpretarla.

Racconta poi come ha dovuto prepararsi per recitare in una serie ambientata nel passato, a partire dall’indossare sempre il kimono.

Posso contare sulle dita delle mani le volte che avevo indossato un kimono prima della serie. Non avevo idea di dove cominciare. Quindi, il giorno dopo aver ottenuto il ruolo, mi hanno messo in una classe. Abbiamo iniziato con l’indossare un kimono e imparando il modo corretto di camminarci. Ho fatto molte di queste lezioni. Ovviamente, ho praticato anche il combattimento con la spada, lo si vede sullo schermo, ma ho anche fatto kyūdō [l’arte marziale tradizionale giapponese del tiro con l’arco], anche se lei non lo fa mai veramente nello show. Pensavano solo che sarebbe stato utile per me provare quei movimenti e capire quel meccanismo. Ho anche messo molto impegno nell’imparare a parlare il giapponese dell’epoca.

Trova inoltre dei parallelismi tra la società di allora e quella attuale.

I dettagli sono totalmente diversi – oggi nessuno si suicida con la spada – ma la politica di fondo è ancora molto rilevante. Sai, ci sono persone oggi che cercano disperatamente di ottenere più potere, e poi ci siamo tutti noi al di sotto di loro che dovremo rispondere a quelle persone e vivere con le conseguenze. Quindi, non ho visto la storia come qualcosa che appartiene solo al passato. In un certo senso, penso che sia una versione potenziata di ciò che stiamo vivendo in questo momento.

Conclude affermando di non aver guardato la miniserie del 1980, per non esserne influenzata. Ha invece guardato alcuni film di Akira Kurosawa per prendere l’ispirazione, in particolare su come interpretare un personaggio femminile forte.

Shōgun è ora disponibile su Disney+. Trovate tutti i dettagli nella nostra scheda.

