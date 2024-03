Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Anna Sawai, interprete di Lady Mariko, ha parlato del legame del suo personaggio, una misteriosa samurai e traduttrice, con il maggiore John Blackthorne nella serie Shōgun.

L’attrice, intervistata da TVLine, ha risposto a una domanda su una possibile storia d’amore tra i due, in particolare dopo il finale del terzo episodio dello show disponibile in Italia su Disney+.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata sembra infatti che Buntaro, il marito di Lady Mariko, sia morto. La giovane era alle prese con un matrimonio infelice e questo potrebbe spingerla ad avvicinarsi a Blackthorne.

Anna ha sottolineato:

Quella scena in cui in pratica dice addio al marito… Era interessante perché, anche se sei triste per lui, c’è il fatto che l’abbia trattata in modo orribile e non abbiano avuto un matrimonio felice. Non so se ci sia molto dolore, più che altro si tratta di accettare il fatto che era il modo in cui Buntaro avrebbe vissuto.

L’attrice ha aggiunto:

Non so se sia già pronta a dire: ‘Okay, sono pronta ad andare avanti’, ma credo che le sia stato tolto un peso dalle spalle ed è in quel modo che è stata in grado di entrare maggiormente in connessione con Joe. Lui è qualcuno che la fa sentire a suo agio, la vede in modo diverso: non come una donna che deve tenere la bocca chiusa, vuole sentire quello che ha da dire. Stanno quindi decisamente avvicinandosi.

Che ne pensate? Sperate ci sia una storia d’amore tra Lady Mariko e Blackthorne in Shōgun?

Shōgun, adattamento originale del romanzo bestseller di James Clavell, è ambientata in Giappone nell’anno 1600, all’alba di una guerra civile che segnerà un secolo. Il produttore Hiroyuki Sanada interpreta il ruolo di “Lord Yoshii Toranaga” che sta lottando per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzano contro di lui. Quando una misteriosa nave europea viene ritrovata abbandonata in un vicino villaggio di pescatori, il suo pilota inglese, “John Blackthorne” (Cosmo Jarvis), arriva portando con sé segreti che potrebbero aiutare Toranaga a ribaltare le sorti del potere e a distruggere la temibile presenza dei nemici di Blackthorne, i preti gesuiti e i mercanti portoghesi. I destini di Toranaga e Blackthorne diventano inestricabilmente legati alla loro interprete, “Toda Mariko” (Anna Sawai), una misteriosa nobildonna cristiana, ultima di una stirpe caduta in disgrazia. Mentre serve il suo signore in questo scenario politico difficile, Mariko deve conciliare il suo legame ritrovato con Blackthorne, il suo impegno verso la fede che l’ha salvata e il suo dovere nei confronti del padre defunto.

