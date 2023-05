Shonda Rhimes ha svelato che vorrebbe riportare sugli schermi il personaggio di Olivia Pope, la protagonista della serie Scandal.

La sceneggiatrice e produttrice, intervistata da IMDb, ha infatti dichiarato che la parte affidata a Kerry Washington è quella che vorrebbe coinvolgere in un altro show se ne avesse l’occasione in futuro.

Shonda ha sottolineato:

Olivia Pope, mi piace così tanto quel personaggio. Anche quando era cattiva, mi piaceva davvero molto il personaggio. La trovo davvero interessante.

La serie Scandal è andata in onda per sette stagioni e aveva al centro un personaggio ispirato liberamente all’avvocato Judy Smith, che aveva rappresentato Monica Lewinsky durante lo scandalo della sua relazione con il presidente Clinton. La serie seguiva il lavoro a Washington dell’esperta in problemi politici e legali, oltre a mostrarne gli amori e i problemi personali. Olivia Pope era inoltre apparsa nella quarta stagione di Le regole del delitto perfetto in occasione di un crossover in cui la protagonista interpretata da Washington aiutava Annalise, ruolo affidato a Viola Davis.

Che ne pensate? Vorreste rivedere Olivia Pope, la protagonista di Scandal in una serie di Shonda Rhimes?

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie Scandal nella nostra scheda.

Fonte: Deadline