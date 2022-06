Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, Gil-galad al centro di due nuove foto!

«Gil-galad sugli elfi soleva regnare:

Tristi cantano ora i menestrelli

I giorni ancor liberi e belli

Del suo regno tra i Monti ed il Mare.»

Queste parole vengono recitate da Samwise Gamgee nel romanzo La compagnia dell’anello, quando Aragorn menziona Gil-galad: è un estratto di un poema tradotto da Bilbo Baggins che parla della caduta del re degli elfi che veniva soprannominato la Stella di Radianza.

Gil-galad sarà uno dei personaggi principali di Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, la serie tv in arrivo su Prime Video il 2 settembre. Oggi Nerdist ha pubblicato due immagini inedite che lo mostrano in tutto il suo splendore, come verrà interpretato da Benjamin Walker. Potete vederle qui sotto!

Benjamin Walker è Gil-galad

