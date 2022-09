Anche questa settimana sono disponibili alcuni suggestivi concept art de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, stavolta si tratta di artwork del quarto episodio, intitolato La grande onda.

Nell’episodio abbiamo avuto un assaggio di quello che sarà il destino di Númenor, il regno-isola degli umani, e abbiamo scoperto cosa si cela nel cuore di Khazad-dûm: nientemeno che il preziozissimo Mithril.

Nei concept vediamo previsualizzate alcune delle scene più suggestive dell’episodio: gli Orchi che inseguono Arondir, Bronwyn e Theo fermandosi però al margine della foresta per non essere colpiti dal sole; l’imponente trono di Durin, la folla a Númenor che ascolta Pharazôn, il giovane Theo nascosto in un pozzo, e infine Miriel che svela il Palantir a Galadriel.

Potete vederle qui sotto!

Fonte: Reddit

Trovate tutte le informazioni su Gli anelli del potere nella nostra scheda.