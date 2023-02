Gli Anelli del Potere 2 sarà “più dark e drammatico”, cambiato lo scenografo della serie

Charlotte Brändström torna a dirigere quattro episodi della stagione 2 de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere. Si tratta di un’importante conferma per la regista svedese, che aveva diretto due episodi della prima stagione e nella seconda guida un team di registe tutto al femminile.

Intervistata da MovieZine, Brändström ha spiegato che i nuovi episodi saranno molto più “oscuri e drammatici”, per via del ritorno di Sauron, svelato nel finale della prima stagione:

Penso che la seconda stagione sarà molto forte, molto dark, molto interessante. Ci sono delle ambientazioni fantastiche. Avrà un aspetto visivo assolutamente incredibile, come sempre. La cosa bella è che ora che abbiamo presentato tutti i personaggi, possiamo entrare in profondità nell’aspetto drammatico. Ci sono delle scene molto drammatiche e forti. Penso che sarà molto emozionante. Stiamo girando in Inghilterra, nei dintorni di Londra.

La regista ha parlato anche dell’accoglienza della prima stagione da parte del pubblico, tra ascolti stellari e polemiche:

È stata decisamente come me l’ero immaginata. Molte persone avevano un’opinione incredibilmente alta della serie, e allo stesso tempo c’erano molti fan che avevano deciso in anticipo che non l’avrebbero apprezzata.

Brändström ha poi svelato che la seconda stagione avrà un altro scenografo rispetto alla prima:

Abbiamo cambiato production designer, ora stiamo lavorando con un danese. E quello che sta facendo è assolutamente fantastico. Posso sedermi e ammirare tutte le pietre, sembra proprio la costa occidentale di Göteborg dove vado di solito in estate! In effetti, Tolkien si è ispirato molto alla Norvegia e alla Scandinavia. La Nuova Zelanda era perfetta per la prima stagione, ma questa stagione ha qualcosa di speciale.

Ramsey Avery ha ottenuto una nomination ai Art Directors Guild per il suo lavoro nella prima stagione. La scenografa della seconda dovrebbe essere Kristian Milsted, che ha lavorato a Willow – la serie e a Watchmen.

