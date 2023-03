Una brutta notizia dal set de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, le cui riprese della seconda stagione proseguono nel Regno Unito.

Amazon Studios ha diffuso un comunicato confermando che un cavallo è morto durante la produzione la settimana scorsa:

Siamo profondamente dispiaciuti nel confermare che un cavallo è morto il 21 marzo durante le riprese. L’incidente è avvenuto la mattina, mentre il cavallo si stava esercitando prima delle prove di scena. L’addestratore non era in costume di scena e le riprese dovevano ancora iniziare. Sia un veterinario che un rappresentante dell’American Humane Association erano presenti. L’autopsia indipendente ha confermato che si è trattato di un insufficienza cardiaca.

Secondo le fonti citate da Deadline, sul set quel giorno erano presenti una trentina di cavalli provenienti da The Devil’s Horsemen, una società che lavora regolarmente con produzioni cinematografiche e televisive. È la prima volta nei cinquant’anni di attività dell’azienda che capita un incidente simile.

Le prove di scena stavano iniziando: un gruppo di destrieri era già al lavoro, ma il cavallo che è morto era fermo assieme a una ventina di altri cavalli. Il Daily Mail, che ha diffuso per primo la notizia, le prove erano per girare una sequenza di battaglia. Dopo la morte dell’animale, la produzione ha sgomberato il set per permettere la rimozione del cadavere, successivamente le riprese sono iniziate nuovamente.

La battaglia in questione è quella per la quale viene allestito il set in una foresta nei pressi di Ascot, nel Berkshire a ovest di Londra, da dove provengono queste nuove immagini:

🚨BREAKING: Set photos from #TheRingsOfPower season 2 set at Buttersteep forest, Ascot and the set is labelled “battle bridge” Via Alex66 pic.twitter.com/UUcgZ2UGvj — Fellowship of Fans (@FellowshipFans) March 25, 2023

