Nazanin Boniadi non sarà presente nel cast della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere. A confermare la notizia l’Hollywood Reporter, che spiega che l’attrice ha lasciato brevemente la recitazione nel 2022 per concentrarsi sul suo attivismo e sulla sua famiglia. Tuttavia, Boniadi ha precisato con un commento sui social di aver preso questa decisione prima:

Ho scelto di non tornare nella seconda stagione. La scelta è slegata dalla mia decisione di dare priorità al mio attivismo politico. Nella mia carriera, i valori a cui ho tenuto di più sono stati quelli dell’onestà, dell’empatia e dell’integrità. Il mio personaggio Bronwyn aveva gli stessi ideali e sperava in un mondo più equo, motivo per cui la sentivo così vicina a me. Condividerò i miei prossimi progetti con voi molto presto.