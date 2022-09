Gli Anelli del Potere: la stagione 2 verrà girata anche in Nuova Zelanda?

Sembra che dopotutto le riprese della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere si terranno in Nuova Zelanda, o almeno in parte.

Era il 13 agosto 2021 quando Amazon annunciò di aver deciso di lasciare la Nuova Zelanda e trasferire la produzione delle nuove stagioni de Gli Anelli del Potere nel Regno Unito. I motivi furono molteplici, incluse le difficoltà logistiche nel sostenere una produzione dall’altra parte del pianeta durante la pandemia di Coronavirus (in un paese con forti limitazioni in tal senso). La cosa provocò una dura reazione da parte del governo Neozelandese, e lasciò abbastanza di stucco i fan, anche se in molti si affrettarono a far notare che il ritorno nel Regno Unito avrebbe permesso di portare sullo schermo le location dove lo stesso Tolkien aveva vissuto immaginando la sua Terra-di-Mezzo.

È passato più di un anno, la prima stagione (girata interamente in Nuova Zelanda) è in corso, e le riprese della seconda inizieranno presto. I fansite FellowshipOfFans e TheOneRing.net riportano però l’immagine di una scheda di produzione che sembra confermare che le location principali delle riprese dei nuovi episodi saranno tre. La prima è Edinburgo, in Scozia. La seconda è Water Oakley (ai Bray Studios), vicino a Londra. La terza è nuovamente Auckland, in Nuova Zelanda, dove si sono svolte le riprese della prima stagione. La produzione inizierà ufficialmente il 7 ottobre, quindi tra poche settimane.

Possiamo immaginare che l’allentamento delle misure di contenimento del Covid dovute all’attenuarsi della pandemia abbia convinto Amazon a mantenere parte della produzione dove si è svolta fin dall’inizio, tuttavia non sappiamo altro a riguardo. Vi aggiorneremo nel caso arrivino altri dettagli!

🚨BREAKING: #TheRingsOfPower season 2 shooting locations “Edinburgh, Scotland, UK, Auckland NZ😱" Filming will begin October 7th 2022! pic.twitter.com/Zzg13SX0zO — Fellowship of Fans (@FellowshipFans) September 21, 2022

Trovate tutte le informazioni su Gli anelli del potere nella nostra scheda.