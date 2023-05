Le riprese della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere proseguono nonostante sia iniziato lo sciopero degli sceneggiatori. A confermarlo Amazon Studios, che spiega che la produzione continuerà nei 19 giorni rimanenti senza che siano presenti sul set gli showrunner e produttori esecutivi J.D. Payne e Patrick McKay.

Nonostante le riprese si svolgano nel Regno Unito, la produzione è regolata comunque dalle norme del sindacato della Writers Guild of America, appena entrato in sciopero. Gli iscritti al sindacato (come i due showrunner e tutto il team di sceneggiatori della serie) sono tenuti a non presentarsi al lavoro, e così hanno fatto.

La produzione di questi 19 giorni rimanenti viene quindi supervisionata dagli altri produttori esecutivi che non hanno ruolo di sceneggiatori, come Lindsey Weber, e dalle registe Charlotte Brändström, Sanaa Hamri e Louise Hooper.

L’obiettivo è di concludere le riprese nei tempi previsti, e cioè assolutamente entro il 30 giugno, quando scadrà anche il contratto degli attori iscritti al sindacato SAG-AFTRA e dei registi iscritti al sindacato DGA (se non venissero trovati accordi prima, potrebbe capitare il rarissimo caso di un triplo sciopero che paralizzerebbe l’intera industria). Vi sono più unità in attività per le riprese, e non dovrebbero esserci ritardi.

La seconda stagione, composta da otto episodi, viene girata dal 3 ottobre 2022 e uscirà nel 2024.

Fonte: Variety

