Gli Anelli del Potere: una nuova featurette svela gli abitanti delle terre del Sud!

È online un’altra featurette de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, questa volta dedicata a una delle popolazioni umane della Terra-di-Mezzo nella Seconda Era: si tratta degli abitanti delle terre del sud. Nella featurette vediamo una mappa con scritto The Southlands: confrontandola con la mappa della Terra-di-Mezzo della terza era, dovrebbe trattarsi dell’area a sud di Mordor, il reame di Sauron, quindi probabilmente Núrn. È un’area più fertile e abitabile rispetto a quella del Monte Fato, e nella Terza Era l’Oscuro Signore la sfrutterà facendola coltivare da legioni di schiavi umani.

Nella parte superiore della mappa vediamo anche una torre di guardia, chiamata Ostirith: dovrebbe trattarsi della torre che abbiamo visto nei vari trailer, e che compare anche in lontananza, sullo sfondo di un’inquadratura di questa featurette. Nel video scopriamo che gli abitanti delle terre del Sud sono uomini tentati dal Lato Oscuro che ora coltivano la terra e vivono nella miseria. Alcuni elfi, tra cui Arondir, si occupano di sorvegliare questi territori, dove vive anche Bronwyn. Arondir e Bronwyn sono personaggi inediti, anche se ispirati agli scritti di Tolkien, e vivranno una storia d’amore proibita.

In un’intervista esclusiva pubblicata da Looper, poi, scopriamo qualcosa di più proprio sui personaggi di Bronwyn e Arondir, e sul loro “amore proibito”:

Sappiamo che il vostro è un amore proibito: Arondir è un elfo, Bronwyn è un’umana. Ogni volta che, negli scritti di Tolkien, compare una coppia di questo tipo, non si tratta di semplicemente raro, ma è specifico e speciale. C’è sempre uno scopo, soprattutto nel modo in cui Tolkien utilizza questi personaggi. Cosa possiamo aspettarci da voi?

Nzanin Boniadi: Non è solo il fatto che è proibito che un elfo e un umano stiano insieme, ma c’è proprio una dinamica del potere che è enorme. Io interpreto una donna delle terre del sud i cui antenati erano dalla parte sbagliata della storia: scelsero il male anziché il bene. Ora ne pagano il prezzo, tutte le terre del sud lo stanno pagando. Cercano di redimersi e liberarsi dagli Elfi, che stanno occupando i loro territori e fanno la guardia. Arondir ha il compito di sorvegliarli, e il fatto che ci sia questa storia d’amore… ha molte sfaccettature. Io sono una madre single con un figlio ribelle adolescente, e poi il mio popolo e il suo popolo non approvano questa relazione.

Ismael Cruz Córdova: Inoltre, in quest’opera, vedrete più nel dettaglio le gerarchie tra gli elfi. Non siamo solo un gruppo di Elfi buoni. Ci saranno varie sfumature, capiremo perché questa cosa è proibita e in che modo si inserisce in questa gerarchia.

Boniadi: Inoltre, sebbene siamo elfi e uomini, abbiamo delle cose in comune – il nostro amore per la natura, la nostra curiosità per l’altro, tutte le cose di cui abbiamo parlato tra noi… Ci sono più cose che ci uniscono che cose che ci dividono. Ed è un messaggio importante, oggi come oggi.

Certo. Nelle opere di Tolkien, i figli di Ilúvatar sono tutti i figli.

Boniadi: Sì.