Gli Anelli del Potere nominato agli ADG, ecco gli splendidi concept dell’episodio 3

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere ha ricevuto, nei giorni scorsi, delle nomination ai premi di categoria del sindacato dei costumisti e di quello degli scenografi.

Purtroppo, almeno finora, i fan sono rimasti a secco di veri e propri backstage o retroscena della serie che mostrino come è stata realizzata a livello artistico e rendano omaggio all’impegno che hanno messo centinaia e centinaia di persone nel suo sviluppo. Prime Video ha pubblicato solo dei brevissimi backstage, dopo l’uscita della serie, permettendo di dare un fugace sguardo dietro le quinte, mentre non vi sono ancora notizie su un possibile artbook che raccolga concept art, artwork e disegni preparatori e che senza dubbio avrebbe grande successo tra i fan.

Non resta che accontentarsi di questa infornata di concept diffusa dalla Art Directors Guild proprio in occasione della nomination ottenuta dalla serie per l’episodio Adar, il terzo della prima stagione:

