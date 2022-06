Sappiamo perfino quale sarà l’ultima inquadratura dell’ultimo episodio. I diritti acquistati da Amazon sono per realizzare una serie in 50 episodi da un’ora. Sapevano fin dall’inizio le dimensioni della tela. È sempre stata una storia molto ampia, con un inizio, una parte centrale e una fine. Ci sono cose, nella prima stagione, che avranno una risoluzione solo nella quinta stagione.

Continua lo stillicidio di anticipazioni sutratte dalla cover story di Empire Magazine . Ora il sito ha pubblicato un nuovo estratto dedicato all’attenta pianificazione che gli showrunner della serie, J.D. Payne e Patrick McKay, assieme al produttore esecutivo JA Bayona, hanno fatto per le cinque stagioni in cui verrà suddivisa. Amazon ha infatti già ordinato cinquanta episodi divisi in cinque stagioni, cosa che ha permesso ai creatori di organizzare le idee e non lasciare nulla al caso, come spiega Payne:

E in queste stagioni verrà raccontata una storia nella quale sfileranno Elfi, Nani e Pelopiedi durante grandi eventi della storia della Terra-di-Mezzo. Inclusa la forgiatura degli Anelli e l’ascesa di Sauron. La storia principale è tratta dagli eventi narrati da J.R.R. Tolkien, come continua Payne:

È come se Tolkien avesse messo alcune stelle nel cielo, permettendo a noi di creare le costellazioni. Nelle sue lettere, in particolare una indirizzata al suo editore, Tolkien ha parlato del proprio lascito: una mitologia che permettesse ad altre menti e altre mani di spaziare e creare, utilizzando strumenti come la pittura, la musica, la drammatizzazione. Stiamo facendo precisamente questo. Ognuna delle nostre invenzioni è fedele alla sua essenza, e per questo sentiamo di essere sui binari giusti.

Nell’immagine diffusa a corredo dell’articolo vediamo una scena totalmente inedita, uno sguardo alla Terra di Mezzo con quella che sembra una torre di vedetta:

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere andrà in onda su Prime Video a partire dal 2 settembre. Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.