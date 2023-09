Le riprese della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere sono terminate ormai da qualche mese, ma arrivano comunque nuove indiscrezioni dal set della serie che sicuramente solleticheranno l’appetito di scoop dei fan.

Fellowshipoffans ha condiviso nuove informazioni in particolare sugli elfi: sembra infatti che nei nuovi episodi Imladris (Gran Burrone) verrà infatti citata. Quella che ne Lo Hobbit e ne Il Signore degli Anelli è nota come la casa di Elrond è presente come location nei fogli di produzione. Tuttavia, non sappiamo se verrà soltanto citata o se verrà mostrata nelle nuove puntate.

Inoltre, si torna a parlare di scene di battaglia che coinvolgeranno gli elfi, in particolare il sito menziona il fatto che nel quarto episodio della seconda stagione li vedremo marciare in formazione a Lindon, uno dei regni elfici. L’armatura che indosseranno sarà d’argento, con giganteschi scudi e un elmo d’argento. La maggior parte degli elfi avrà i capelli lunghi, e anche i loro cavalli vestiranno in maniera simile.

Ecco infine uno scatto trapelato da twitter permette di dare uno sguardo a questi elfi:

🚨EXCLUSIVE: Elven Soldiers on the battle set from #TheRingsOfPower Season 2 #TROPSpoilers pic.twitter.com/Hggha1hV1K — Fellowship of Fans (@FellowshipFans) September 24, 2023

Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

