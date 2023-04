No, non è uno scherzo: Jeff Bezos e gli eredi di J.R.R. Tolkien sono stati accusati da uno scrittore di nome Demetrious Polychron di aver rubato i suoi lavori per realizzare la serie Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere.

RadarOnline riporta i dettagli della causa da 250 milioni di dollari per violazione di copyright, in cui Polychron afferma di aver creato, scritto e pubblicato un libro “originale” (ovviamente “ispirato” ai lavori di Tolkien) intitolato The Fellowship of the King, pensato per essere il primo di una saga in sette libri intitolata The War of the Rings, con marchio registrato nel 2017.

L’autore afferma di aver mandato, nel 2017, una lettera al nipote di Tolkien in cui spiegava il suo amore per i romanzi dello scrittore e informarlo del suo lavoro, chiedendogli di leggerlo ma senza ricevere alcuna risposta in cambio. Nel 2019, un suo avvocato ha contattato gli eredi di Tolkien, ma anche in quel caso non ha ricevuto alcuna risposta. A quel punto avrebbe portato una copia del suo libro a casa del nipote di Tolkien, ancora una volta senza ricevere risposta.

Nella causa, intentata a Jeff Bezos, Jennifer Salke, Simon Tolkien, Patrick McKay, John D Payne, Amazon Studios LLC, Amazon Content Services LLC, The Tolkien Estate, The Tolkien Estate Limited e The Tolkien Trust, Polychron sostiene che la serie de Gli Anelli del Potere “copia grandi parti” del suo romanzo, che nonostante sia ispirato ai lavori di Tolkien contiene personaggi e storie nettamente distinte dai libri del Professore di Oxford:

Si tratta di personaggi e storie completamente originali e separati che si ritrovano in almeno metà degli otto episodi della serie rilasciata e pubblicata dagli accusati. In molti casi, è stato copiato lo stesso linguaggio. In altri casi sono state copiate immagini simili alla copertina del libro, e descrizioni simili a quelle presenti nel libro.

Questa la nostra traduzione del libro di Polychron:

Molto prima dell’arrivo di Annatar, gli Anelli di Potere originali furono forgiati da Celebrimbor e Narvi a Eregion, vicino alle Montagne Nebbiose. Questi primi Anelli magici erano molto più potenti di quelli che vennero dopo e furono corrotti dal Negromante, e furono al centro della Guerra dell’Anello. Elanor, figlia di Samwise, è nervosa la notte prima del suo ballo da debuttante nella Contea. Nel 22° anno del regno dell’Alto Re Elessar, i Maghi Blu ritornano dall’Est portando notizie pericolose: il resto degli Anelli di Potere è stato ritrovato, il pericolo è enorme. Così inizia la Guerra degli Anelli per Porre Fine a Tutte le Guerre degli Anelli. Prima che sia finita, Elfi, Hobbit, Nani, Uomini e razze magiche a lungo dimenticate o mai viste prima si uniranno alla Ricerca degli Anelli originali di Celebrimbor e l’ultimo degli Anelli del Potere corrotti di Sauron. Elanor, due amici Hobbit, il Principe Ereditario Eldarion di Gondor, i suoi zii elfici Elladan e Elrohir si uniscono al mago Alatar in una guerra in tutta la Terra di Mezzo, lottando per le loro vite. Se falliranno, assisteranno al ritorno del Valar Morgoth, la fonte del Male e un tempo padrone del sconfitto da tempo Sauron. Con tutti gli Anelli di Potere al suo comando, Morgoth ridurrà in schiavitù l’intera Terra di Mezzo – per sempre.

Inutile dire che, dalla trama, il libro appare come una elaborata fanfiction ed è difficile pensare che la causa altro non sia che un modo per ottenere visibilità o, magari, un po’ di soldi…

"Here's my annotated list of everything I plagiarized from Tolkien, that Amazon is using without MY permission!" pic.twitter.com/H1BOK8juxp — TolkienGuide (@TolkienGuide) April 18, 2023

Confirmation of this being a real lawsuit! pic.twitter.com/1DaevUU4WI — Fellowship of Fans (@FellowshipFans) April 18, 2023

