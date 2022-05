Finalmente salperemo per gli Oceani della Terra di Mezzo. Gli elfi sanno intimidire, sono intraprendenti e stanno quasi per colonizzare il mondo. Sono stati davvero divertenti da immaginare. Si tratta di qualcosa a cui non si sono avvicinati i film del Signore degli Anelli e nemmeno la trilogia dedicata a Lo Hobbit.

Questa non è la Terra di Mezzo che ricordate. Si tratta di un mondo che è davveero vibrante. Gli elfi non si nascondono a Bosco Artro o indugiano a Gran Burrone. Sono impegnati a costruire regni. Il regno dei nani a Moria non è una miniera abbandonata e Mithlond non è ancora una città abbandonata. Ho amato avere l’opportunità di esplorare quella storia non vista.