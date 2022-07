Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, trapela un nuovo teaser pieno di immagini inedite!

Sale l’attesa per il 14 luglio, quando arriverà il full trailer di Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, e dopo il teaser di qualche giorno fa ora è trapelato online un nuovo teaser da un minuto, ricco di scene inedite della serie in uscita il 2 settembre su Prime Video. In questo caso si tratta di un vero e proprio leak, non a caso Amazon sta togliendo il video dalle varie piattaforme social. Per il momento è ancora disponibile un tweet qui sotto, anche se non sappiamo per molto.

Nel teaser vediamo i regni di Númenor, Lindon, Khazad-dûm, e personaggi come Galadriel, Elrond, Miriel e il re dorato Ar-Pharazôn, oltre ovviamente ai Pelopiedi.

I dialoghi sono in portoghese. Sentiamo i Pelopiedi dire “Gli elfi proteggono le foreste, i nani le miniere, gli uomini i loro raccolti. Ma noi, pelopiedi, abbiamo noi stessi”. Poi sentiamo un dialogo tra Galadriel ed Elrond. Lei esclama “Il nemico è ancora a piede libero, la domanda è: dove?” Elrond le risponde: “Hai combattuto a lungo, posa la tua spada.” E lei replica: “Non hai visto ciò che ho visto io!” A quel punto sentiamo Gil-galad: “L’oscurità marcerà sulla terra. Sarà la fine di tutti i popoli”. Sentiamo poi un uomo: “Il passato è morto”. E Durin IV: “Questa potrebbe essere l’inizio di una nuova Era”.

El trailer de la serie de los anillos de poder

se ha filtrado pic.twitter.com/iY4dXkmNjB — Ahorra Y Gana Online (@ahorrayganaOL) July 8, 2022

Nel frattempo Amazon ha diffuso il video ufficiale in alta risoluzione del teaser dell’altro giorno, che abbiamo aggiornato con la versione italiana. Sono state anche pubblicate alcune immagini ufficiali in HD:

Infine è stato confermato il panel della serie in Sala H al Comic-Con di San Diego, venerdì 22 luglio dalle 10.30 del mattino alle 12.00 (quindi dalle 19.30 alle 21:00 ora italiana), con la partecipazione dei protagonisti Morfydd Clark, Charles Edwards, Rob Aramayo, Ben Walker, Ismael Cruz Córdova, Charlie Vickers, Nazanin Boniadi, Tyroe Muhafindin, Daniel Weyman, Cynthia Addai-Robinson, Trystan Gravelle, Maxin Baldry, Ema Horvath, Lloyd Owen, Leon Wadham, Markella Kavenagh, Megan Richards, Dylan Smith, Sara Zwangobani, Sophia Nomvete e Owain Arthur assieme agli showrunner JD Payne, Patrick McKay, e alla produttrice Lindsey Weber.

ALTRO SULLA SERIE

