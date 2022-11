Gli Anelli del Potere: disponibili otto video making of della prima stagione!

Prime Video ha lanciato oggi – finalmente – i making of de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, la serie ispirata alle opere di J.R.R. Tolkien la cui prima stagione è andata in onda sulla piattaforma streaming tra settembre e ottobre.

Da oggi sono disponibili sulla piattaforma otto video esclusivi dietro le quinte di ciascun episodio della prima stagione. Ogni filmato dura circa sei minuti e mostra la realizzazione delle puntate, con backstage ricchi di immagini e retroscena. I making of sono visibili attraverso la funzione X-Ray, un’esperienza a tutto schermo attivabile in qualsiasi momento guardando la serie. Sono anche disponibili singolarmente nella sezione Contenuti Extra della pagina principale della serie.

Spiega il comunicato ufficiale:

I contenuti con il dietro le quinte di X-Ray invitano gli spettatori a scoprire da vicino la produzione della prima stagione, permettendo ai fan di scoprire come la serie abbia meticolosamente portato in vita in tutto il suo splendore la Terra di Mezzo creata da J.R.R. Tolkien. Le clip dedicate al “making of” – una per ciascuno degli otto episodi della prima stagione – permettono di entrare a fondo nella serie, con un accesso esclusivo a video del dietro le quinte, ma anche a interviste con il cast, gli showrunner, gli executive producer, i registi e il team produttivo.



“Il Making of de Gli Anelli del Potere” offre ai fan uno specialissimo sguardo sul dietro le quinte della creazione dei regni straordinari che compongono la Terra di Mezzo, tra cui Númenor e Khazad-dûm, entrambi mostrati per la prima volta sullo schermo al culmine del loro splendore, fornendo anche dettagli interessanti sul production design, scenografie, costumi, trucco, effetti visivi e speciali, stunt, duelli con le spade, scene equestri e molti altri aspetti del complessissimo lavoro necessario per ricreare questo mondo magnifico.