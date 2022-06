Una delle copertine del nuovo numero di Empire dedicato aha al centro Galadriel, e così non stupisce che un estratto della cover story diffuso dal magazine sia incentrato proprio sul personaggio interpretato da Morfydd Clark nella serie di Prime Video.

Nell’articolo si sottolinea come quella della serie sia una Galadriel molto diversa da quella dei film di Peter Jackson, come spiega la stessa attrice:

Le riprese sono state come partecipare a un viaggio scolastico! Nuotavo, cavalcavo, facevo arrampicata… [Questa Galadriel] ha ancora molto da imparare, e lo farà nel corso della serie. Ho dovuto trovare un equilibrio in una persona che ha qualcosa di eterno, ma non lo ha ancora visto tutto. Non aspettatevi lo stesso personaggio che incontrerete poi nei film, più avanti. Galadriel è leggendaria. Cate Blanchett nei panni di Galadriel era leggendaria. Tolkien stesso è leggendario!

[…] Non mi rendevo conto di quanto la mia immaginazione fosse limitata finché non sono arrivata sul set della serie. Ho pensato subito di avere l’immaginazione di un sacchetto di carta in confronto a questo!