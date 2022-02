Prime Video ha annunciato che il primo teaser trailer di, trasmesso durante il Super Bowl e lanciato online, è stato visto benin tutto il mondo nelle prime 24 ore. Si tratta del numero più alto mai raggiunto da un trailer che ha debuttato in occasione del Super Bowl.

“La risposta al trailer è stata immensa,” ha commentato Ukonwa Ojo, chief marketing officer di Prime Video e Amazon Studios. “Nel presentare la nuova serie agli spettatori, il nostro obiettivo era quello di assicurarci che fossimo posizionati all’epicentro della cultura popolare pur rimanendo fedeli allo spirito di Tolkien. È stato incredibile vedere la straordinaria reazione a ogni lancio marketing che abbiamo fatto nell’ultimo mese. invitando il pubblico a fare lentamente conoscenza di questo entusiasmante nuovo capitolo del franchise, abbiamo potuto constatare che il loro entusiasmo e insaziabile appetito è diventato febbricitante. Abbiamo sempre pensato al Super Bowl come al payoff perfetto per i fan, un teaser di questo livello meritava di debuttare durante l’evento televisivo e sportivo più grande dell’anno. Questo record appartiene ai nostri fan e non vediamo l’ora di continuare ad accompagnarli in questo incredibile viaggio che conduce verso il debutto in autunno”.

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere andrà in onda su Prime Video a partire dal 2 settembre. Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: SyFy