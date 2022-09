Gli Anelli del Potere, il sostegno di Karl Urban e Orlando Bloom alla serie: “Mellon!”

Due star dell’esalogia de Il Signore degli Anelli si sono mobilitate per mostrare il loro sostegno nei confronti della serie tv Gli Anelli del Potere, la cui prima stagione ha appena compiuto il giro di boa (venerdì uscirà il quinto episodio su Prime Video).

Si tratta di Orlando Bloom e di Karl Urban. Il primo ha pubblicato su Instagram un selfie nientemeno che con Ismael Cruz Cordova, che nella serie interpreta Arondir, un elfo silvano. Il personaggio (ideato appositamente per la serie) è stato criticato per il colore della sua pelle, una cosa che a molti potrebbe sembrare assurda eppure ha avuto una certa risonanza soprattutto sui social, spingendo Prime Video e i protagonisti dei film di Peter Jackson a mostrare la loro solidarietà nei giorni scorsi. La foto di Orlando Bloom, accompagnata dalla scritta “mellon” (amico in Sindarin), è quindi emblematica:

Anche Karl Urban, attualmente impegnato sul set della nuova stagione di The Boys (un’altra serie Prime Video), ha espresso il suo sostegno nei confronti della serie. Va detto che il suo entusiasmo a riguardo sembra meno spontaneo, con una didascalia che recita “congratulazioni a Prime Video, ho appena visto il nuovo LotrOnPrime, una produzione incredibilmente grandiosa”.

Trovate tutte le informazioni su Gli anelli del potere nella nostra scheda.