Gli Anelli del Potere: le tracce della colonna sonora svelano dettagli sulla serie

I primi due episodi de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere usciranno su Prime Video il 2 settembre, e ora di allora l’intera colonna sonora dovrebbe essere disponibile (anche se non è stata ancora comunicata una data ufficiale).

Tuttavia qualche ora fa è trapelata la tracklist completa, e TheOneRing l’ha riportata per intero. Si tratta di ben 37 tracce: la prima, ovvero i titoli di testa, è stata composta da Howard Shore, l’autore premio Oscar delle musiche dell’esalogia di Peter Jackson. Le restanti 36 tracce sono opera di Bear McCreary.

Due di queste tracce, Galadriel e Sauron, sono state pubblicate integralmente qualche settimana fa. Gli stralci di altre, come quella di Khazad-dûm e quella di Numenor, sono contenuti in spot usciti in questi giorni.

Bear McCreary ha uno storico di tutto rispetto nella scrittura di colonne sonore epiche e coinvolgenti: è conosciuto soprattutto per The Walking Dead, Battlestar Galactica e, recentemente, Fondazione. Come spesso capita, la tracklist di una colonna sonora può svelare dettagli sulla trama del film o della serie tv in questione, ma in questo caso si tratta palesemente di un album composto da delle suite legate a temi particolari, quindi non sono presenti spoiler “cronologici” sulla successione degli eventi, quanto casomai conferme di luoghi e personaggi che incontreremo durante la prima stagione. Per esempio, una traccia si intitola Valinor, il regno degli esseri assimilabili a divinità chiamati Valar, che abitano sul continente di Aman. Nella seconda era, prima della distruzione di Númenor, Aman è ancora raggiungibile via mare: questo aspetto avrà un ruolo centrale nella trama legata al popolo di Númenor. Ci sono altre tracce più legate, a quanto pare, a svolte della trama come la trentacinquesima (“la vera creazione necessita il sacrificio”). Wise One, “Quello saggio”, potrebbe addirittura far pensare allo svelamento, finalmente, di chi potrebbe essere Lo Straniero: che sia un Istari come molti sospettano?

IL SIGNORE DEGLI ANELLI: GLI ANELLI DEL POTERE, LA TRACKLIST

The Lord of the Rings: The Rings of Power Main Title Galadriel Khazad-dûm Nori Brandyfoot The Stranger Númenor Sauron Valinor In the Beginning Elrond Half-elven Durin IV Harfoot Life Bronwyn and Arondir Halbrand The Boat Sundering Seas Nobody Goes Off Trail Elendil and Isildur White Leaves Nolwa Mahtar Nampat A Plea to the Rocks This Wandering Day Scherzo for Violin and Swords Sailing into the Dawn For the Southlands Cavalry Water and Flame In the Mines The Veil of Smoke The Mystics Perilous Whisperings The Broken Line Wise One True Creation Requires Sacrifice Where the Shadows Lie

Ecco poi altri spot e clip usciti in queste ore:

🚨BREAKING🚨 New #TheRingsOfPower teaser clip with some interesting new shots!! Adar, ship explosion and more pic.twitter.com/LpncRZTrd7 — Fellowship of Fans (@FellowshipFans) August 16, 2022

Her task has only just begun. Meet Galadriel in #TheRingsOfPower. pic.twitter.com/Ebj9TLph6N — Prime Video (@PrimeVideo) August 16, 2022

Infine, le ultime immagini smarchiate diffuse in questi giorni da Prime Video:

