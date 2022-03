In queste settimane abbiamo parlato a lungo dei protagonisti de, ma pochissimo – se non per niente – degli orchi. Certo, l’antagonista della serie (attenzione: della serie, non della prima stagione) sarà indubbiamente, la cui influenza si farà strada stagione dopo stagione culminando poi nella battaglia dell’ultima alleanza tra Uomini ed Elfi. Tuttavia, già nel teaser trailer abbiamo visto che ci saranno mostri, e sappiamo che sebbene l’inizio della Seconda Era sia un’epoca di (apparente) pace grazie alla sconfitta di Morgoth e alla scomparsa di Sauron, Galadriel sarà uno dei pochi personaggi consapevoli che il male è più vicino di quanto chiunque immagini, e darà la caccia ai suoi ultimi seguaci.

Ora, grazie a un nuovo leak di Fellowshipoffans, arrivano nuovi dettagli circa gli Orchi nella serie, dettagli che sembrano allinearsi con quanto già sappiamo o abbiamo scoperto nelle ultime settimane.

Ecco tutto quello che è stato rivelato:

Tutti sembrano credere che gli Orchi siano estinti e siano stati tutti distrutti nella Prima Era. Quando il villaggio di Bronwyn scopre che gli Orchi sono tornati, ragazzi, è veramente uno shock.

Proprio come ne Lo Hobbit e ne Il Signore degli Anelli, ci sarà un Orco “importante”, che avrà delle battute e un arco narrativo. Sarà uno dei comandanti di Adar (il villain interpretato da Joseph Mawle) e si dice che sembri incredibilmente simile a questo Orco del Signore degli Anelli:

Ci sono due differenti tipologie di Orco. Alcuni Orchi sono molto più forti e grandi degli altri, che sono più piccoli e agiscono da esploratori.

In una delle scene in cui vediamo gli Orchi esplorare il villaggio, gli effetti della luce del sole sulla pelle degli Orchi si fanno sentire: alcuni di loro si ritrovano con delle bruciature.

Come sempre, sottolineiamo che si tratta di un leak, anche se la fonte nei mesi si è dimostrata molto affidabile. Oltretutto sono tutte rivelazioni decisamente plausibili.

