Silo, serie distopica di Apple TV+, racconta la storia delle ultime 10.000 persone sopravvissute sulla Terra. Queste vivono all’interno di un gigantesco silo sotterraneo per proteggersi dalle radiazioni esterne. Nessuno però sa chi l’abbia costruito o cosa ci sia fuori. Protagonista della serie è Juliette, interpretata da Rebecca Ferguson.

In un’intervista al panel Contenders TV di Deadline, l’attrice ha raccontato quello che rappresentano per lei questo show e il suo personaggio:

Questo non è solo un film in cui ho creato un personaggio, l’ho interpretato e poi lasciato a dare. È uno show in cui sono così coinvolta tanto da amarlo più di tutto e di tutti. È davvero stimolante, filosofico, psicologico.

Continua, svelando l’esperienza di com’è lavorare su quel set:

Abbiamo avuto un giorno in cui non stavamo davvero capendo una scena … e abbiamo semplicemente interrotto le riprese per 15 minuti … e abbiamo solo parlato, perché non vogliamo affrettare nulla. Questa è l’essenza di questo show. Arriviamo al nocciolo di ciò che stiamo facendo e del perché lo stiamo facendo.