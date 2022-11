La serie animata Sofia la principessa avrà uno spin-off in fase di sviluppo grazie alla collaborazione tra Craig Gerber e Disney Branded Television.

Lo show originale aveva debuttato su Disney Junior nel 2013 ed è andata in onda fino al 2018.

Al centro della trama c’era una ragazzina (doppiata nella versione originale da Ariel Winter) che diventa una principessa dopo che la madre (Sara Ramirez) sposa il re di Enchancia (Travis Willingham).

La nuova serie sarà ambientata tra le aule della Royal Prep Academy, la scuola di Enchancia dove studiano i principi e le principesse.

Gerber, che sta sviluppando anche una serie su un cacciatore di tesori che viaggia nel tempo per recuperare oggetti preziosi di famiglia, ha dichiarato:

Sono eccitato nel continuare la mia partnership creativa con Alyssa e Disney Branded Television. Insieme abbiamo prodotto tre serie significative e diverse, e non vedo l’ora di ampliare la portata della nostra collaborazione e al tempo stesso sostenere nuove voci. Ritornare nel mondo incantato di Sofia la principessa, dove tutto è iniziato 10 anni fa, è particolarmente elettrizzante e creare una serie ideata come seguito è altrettanto magico.

Alyssa Sapire di Disney Junior ha invece aggiunto:

L’impegno di Craig nel rappresentare personaggi e storie all’insegna della diversità con messaggi di compassione, leadership e resilienza è presente in tutta la sua carriera. La sua capacità di raccontare storie in grado di intrattenere, emozionanti e significative che colpiscono i figli e gli adulti non hanno paragoni, e non vedo l’ora di continuare la nostra partnership per molti, molti anni in futuro.