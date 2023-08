All’inizio di questa estate, Solar Opposites ha annunciato il casting di Dan Stevens con una clip della premiere della quarta stagione, che mostra come Korvo ha ottenuto la sua nuova voce.

Prima del debutto della nuova stagione, la produttrice di Solar Opposites Sydney Ryan ha parlato del motivo per cui il team creativo ha preso una direzione così diversa per la nuova voce di Korvo:

Non volevamo eguagliare la voce precedente e sentivamo che sarebbe sembrato che stessimo facendo un’imitazione. Solar Opposites è uno show in cui possono accadere cose folli, e poiché gli alieni hanno già pistole a raggi che possono fare ogni genere di cose, abbiamo pensato che sarebbe stato divertente usare questo metodo nella serie tv per spiegare il cambiamento di voce. Anche con un grande cambiamento, volevamo ancora preservare l’umorismo e gli aspetti emotivi che abbiamo costruito per Korvo nel corso degli anni. Abbiamo lavorato con il nostro team di casting, ascoltato un sacco di audizioni e incontrato alcuni attori incredibili.

Ryan ha continuato spiegando perché è stato proprio Dan Stevens a ottenere il lavoro. Apparentemente l’attore era già un grande fan di Solar Opposites e il suo accento naturale ha finito per essere la nuova direzione perfetta per Korvo:

In realtà è stato il vicepresidente esecutivo e capo della 20th Television Animation, Marci Proietto, a raccomandare Dan perché aveva fatto un ottimo lavoro in un’altra serie della 20th. Pensavamo che forse fosse troppo per noi; Voglio dire, questo è Matthew Crawley – ha interpretato la Bestia nel live action de La bella e la bestia! È una star del cinema! Siamo rimasti sorpresi nell’apprendere che Dan era già un fan dello show e non appena ha fatto il provino per Korvo, ci è sembrato giusto. Per un minuto, si è discusso di fargli usare il suo accento americano… ma c’era qualcosa di così divertente in quanto sarebbe stato un enorme cambiamento con questo naturale accento britannico, dovevamo farlo. Dan è esilarante e un attore fenomenale e siamo incredibilmente fortunati ad averlo in Solar Opposites.