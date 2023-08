Solar Opposites, serie arrivata alla sua quarta stagione, potrebbe presto giungere alla fine della storia.

Sydney Ryan, che fa parte del team dei produttori, ha infatti confermato a ComicBook.com che si è già pensato al modo con cui concludere la storia:

Ryan ha aggiunto:

Abbiamo visto negli episodi precedenti che, di solito, quando vengono mandati i team di Shlorpian, non finiscono per essere una famiglia. Quelli nel sistema solare sono realmente diversi da tutti gli altri, ed è qualcosa che ha sempre causato frustrazione in Korvo, anche se sta avvicinandosi a Terry. Mike ha un piano per come deve finire tutto questo e, se avete visto l’intera serie, sarete felici per la direzione che prenderà. Per ora è tutto quello che posso dire!