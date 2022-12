Sonic Prime: gli avatar ufficiali sono disponibili su Netflix

Sonic Prime è disponibile da oggi su Netflix, con i suoi primi otto episodi, e per l’occasione sono stati aggiunti tanti nuovi avatar dedicati al porcospino blu.

Come visto nel trailer Sonic esplorerà il prismaverso, incontrando versione alternative di amici e nemici. Gli avatar mostrano per l’appunto queste versioni alternative per ognuno degli eroi.

Di seguito invece la sinossi ufficiale della serie animata.

Le avventure di Sonic the Hedgehog ingranano la quinta quando uno scontro con il dottor Eggman scatena un evento che fa letteralmente scoppiare l’universo. Sonic attraversa il Prisma-verso, scoprendo strani mondi e coinvolgendo nuovi amici in un’avventura davvero epica! Sonic Prime arriva di corsa su Netflix il 15 dicembre!

Vi ricordiamo infine che Sonic Prime sarà un prodotto animato esclusivo di Netflix e staccato dall’universo cinematografico di Paramount+, per il quale è in sviluppo una serie dedicata a Knuckles.

