Amato dai fan per il suo humour schietto, il mafioso Paulie Walnuts de I Soprano è interpretato da Tony Sirico, recentemente scomparso all’età di 79 anni. Ricordando l’attore, il creatore della serie, David Chase, ha recentemente rivelato che, nel corso delle sei stagioni, è stato l’unico ad aver richiesto che una battuta del copione fosse modificata. Ecco quanto dichiarato a Vulture:

Un altro personaggio parlava di Paulie e diceva che era un bullo, e a lui non piaceva. Mi ha chiesto di togliere la parola “bullo”, e io l’ho fatto. Non ricordo [in cosa l’ho cambiata]. La cosa importante è che quella parola non gli piaceva, non gli piaceva affatto. Mi chiedo se il suo passato abbia a che fare con il motivo per cui era così sensibile. Forse da giovane era stato un bullo. Ho visto una foto di lui da giovane in piedi per strada accanto a un parchimetro con una canottiera addosso che fletteva i muscoli. Aveva l’aspetto giusto.