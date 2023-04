Paramount ha risposto alla causa di Warner Bros dello scorso febbraio relativa ai diritti di streaming di South Park.

Warner Bros riteneva che Paramount non avesse rispettato i termini dell’accordo streaming, ma con questa causa, il servizio ha richiesto ben 52 milioni di dollari.

La causa originale fu avviata perché Warner Bros. ritiene di essere stata imbrogliata nell’accordo con Paramount del 2019 in cui bisognava rendere HBO Max la casa dello streaming di South Park – un accordo di circa 500 milioni di dollari. Negli anni successivi, Paramount ha creato diversi speciali evento della serie, esclusivi per il nuovo servizio streaming, e quindi non disponibili su HBO Max.

Nella controdenuncia, Paramount sostiene invece che Warner Bros abbia ricevuto tutti i contenuti promessi, e si sia rifiutata di pagare ben due rate da circa 26 milioni di dollari. Di seguito quanto riportato dalla denuncia:

Warner Bros. Discovery si è rifiutata di pagare gli oltre 50 milioni di dollari che deve per i contenuti di South Park che ha indiscutibilmente ricevuto e che HBO Max continua a mandare in onda e a sfruttare. L’argomentazione di Warner Bros. Discovery secondo cui Paramount Global era tenuta a fornire ulteriori contenuti di South Park è priva di fondamento e non è assolutamente supportata dall’accordo tra le parti. Inoltre, non giustifica certo il rifiuto di WBD di pagare per contenuti di immenso valore che ha ricevuto e da cui continua a trarre profitto.

Le avventure di Kenny e i suoi amici continuano su Paramount+, con contenuti prodotti in esclusiva streaming tra cui South Park: The Streaming Wars Part 1 & 2, South Park: Post Covid e South Park: Post Covid: The Return of COVID.

Tutte le passate stagioni di South Park – compresa la stagione 26 che è disponibile dal 17 febbraio – sono visibili sul servizio streaming.

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

